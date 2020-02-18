ЗАМАНА - Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

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18 февраля, 2020. Вторник 11:40
Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев дал указание руководителям школ и городских округов проконтролировать вопрос организации на их территориях ЕГЭ.

Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ
Политика

Такой указ Васильев объявил 17 февраля на собрании по вопросу «О готовности Республики Дагестан к проведению единого государственного экзамена в 2020 году» , на котором участвовали также министр просвещения России Сергей Кравцов и врио руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, приехавших с визитом по работе в Дагестан. Глава Дагестана также напомнил, что в списке главных целей в области образования, стоящих сегодня перед Дагестаном, - организация и проведение на высшем уровне ЕГЭ и ОГЭ. Он призвал слушателей собрания на обязательное беспристрастное отношения к проведению государственных экзаменов. Васильев отметил, что должны быть увеличены не просто показатели, а качество образования. Подробнее можно прочитать тут.

 

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