Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ
- Автор Мадина
- 18 февраля, 2020. Вторник 11:40
Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев дал указание руководителям школ и городских округов проконтролировать вопрос организации на их территориях ЕГЭ.
Такой указ Васильев объявил 17 февраля на собрании по вопросу «О готовности Республики Дагестан к проведению единого государственного экзамена в 2020 году» , на котором участвовали также министр просвещения России Сергей Кравцов и врио руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, приехавших с визитом по работе в Дагестан. Глава Дагестана также напомнил, что в списке главных целей в области образования, стоящих сегодня перед Дагестаном, - организация и проведение на высшем уровне ЕГЭ и ОГЭ. Он призвал слушателей собрания на обязательное беспристрастное отношения к проведению государственных экзаменов. Васильев отметил, что должны быть увеличены не просто показатели, а качество образования. Подробнее можно прочитать тут.
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