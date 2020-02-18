«Наша главная ценность – это дети, и мы обязаны им обеспечить хорошее образование», – подчеркнул сегодня Лидер Дагестана Владимир Васильев, выступая на заседании, где участвовали также министр просвещения России Сергей Кравцов и врио руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

Стоит заметить, что федеральные чиновники приехали сегодня с визитом по работе в Республику Дагестан. В рамках визита прошла встреча с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Гости также зашли в гости в одну из махачкалинских школ, которая начнет работать в следующем месяце. А в махачкалинском Доме Дружбы прошло расширенное собрание по вопросу «О готовности Республики Дагестан к проведению единого государственного экзамена в 2020 году» с участием лидеров органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатов, представителей педагогического сообщества.

Владимир Васильев выразил слова благодарности министру просвещения РФ и Рособрнадзору за оказываемую Дагестану помощь и поддержку. Он отметил, что в регионе сделана серьезная работа в области образования, и та положительная оценка, которую сегодня сделали федеральные чиновники, – это заслуга, в том числе, муниципалитетов. Подробнее можно прочитать тут.