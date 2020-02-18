Первый вопрос был адресован министру просвещения России, он касался так называемого ЕГЭ-туризма – практики, когда школьники переезжают в село для сдачи экзаменов, надеясь на менее строгий контроль. Отвечая на такой вопрос, Сергей Кравцов отметил: «6 год подряд ЕГЭ во всех регионах страны, в том числе на Северном Кавказе, идет максимально объективно. Но, исходя из вашего вопроса, я осознаю, что нужно усилить информационную работу. Рособрнадзор следит за каждым школьником, где он получил школьное образование, где проживает и где сдает ЕГЭ. В случае переезда мы следим, имеет ли это место быть и объективен ли он».