Первый вопрос был адресован министру просвещения России, он касался так называемого ЕГЭ-туризма – практики, когда школьники переезжают в село для сдачи экзаменов, надеясь на менее строгий контроль. Отвечая на такой вопрос, Сергей Кравцов отметил: «6 год подряд ЕГЭ во всех регионах страны, в том числе на Северном Кавказе, идет максимально объективно. Но, исходя из вашего вопроса, я осознаю, что нужно усилить информационную работу. Рособрнадзор следит за каждым школьником, где он получил школьное образование, где проживает и где сдает ЕГЭ. В случае переезда мы следим, имеет ли это место быть и объективен ли он».
Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»
- Автор Мадина
- 18 февраля, 2020. Вторник 11:28
В махачкалинском Доме Дружбы Руководитель Республики Дагестан Владимир Васильев и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали представителям СМИ о своих впечатлениях о готовности республики к проведению ЕГЭ и ответили на другие вопросы области образования.
СМИ также затронули вопрос трёхсменного режима обучения. Было заявлено, что он сохраняется в 4 регионах России, в том числе в РД. Журналисты поинтересовались, каков прогноз Кравцова относительно решения этого вопроса. Подробнее можно прочитать тут.
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