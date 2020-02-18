ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»

Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»

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18 февраля, 2020. Вторник 11:28
Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»

В махачкалинском Доме Дружбы Руководитель Республики Дагестан Владимир Васильев и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали представителям СМИ о своих впечатлениях о готовности республики к проведению ЕГЭ и ответили на другие вопросы области образования.

Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»
Политика

Первый вопрос был адресован министру просвещения России, он касался так называемого ЕГЭ-туризма – практики, когда школьники переезжают в село для сдачи экзаменов, надеясь на менее строгий контроль. Отвечая на такой вопрос, Сергей Кравцов отметил: «6 год подряд ЕГЭ  во всех регионах страны, в том числе на Северном Кавказе, идет максимально объективно. Но, исходя из вашего вопроса, я осознаю, что нужно усилить информационную работу. Рособрнадзор следит за каждым школьником, где он получил школьное образование, где проживает и где сдает ЕГЭ. В случае переезда мы следим, имеет ли это место быть и объективен ли он».

СМИ также затронули вопрос трёхсменного режима обучения. Было заявлено, что он сохраняется в 4 регионах России, в том числе в РД. Журналисты поинтересовались, каков прогноз Кравцова относительно решения этого вопроса. Подробнее можно прочитать тут.

 

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