Следует отметить, что в процессе производства консервов применяются советские технологии и только местное сырье.
Подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"
Накануне, 17 февраля, глава Министерства природы Дагестана Набиюла Карачаев продегустировал пробную партию консервов «Килька каспийская в томатном соусе». Партию произвели на базе повторно созданного рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Янтарное». Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Следует отметить, что в процессе производства консервов применяются советские технологии и только местное сырье.
Подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..