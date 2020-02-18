ЗАМАНА - Набиюла Карачаев продегустировал дагестанскую кильку в томате

Набиюла Карачаев продегустировал дагестанскую кильку в томате

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18 февраля, 2020. Вторник 09:24
Набиюла Карачаев продегустировал дагестанскую кильку в томате

Накануне, 17 февраля, глава Министерства природы Дагестана Набиюла Карачаев продегустировал пробную партию консервов «Килька каспийская в томатном соусе». Партию произвели на базе повторно созданного рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Янтарное». Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Набиюла Карачаев продегустировал дагестанскую кильку в томате
Политика

Следует отметить, что в процессе производства консервов применяются советские технологии и только местное сырье.

Подробную информацию читайте на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"

 

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