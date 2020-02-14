ЗАМАНА - Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

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14 февраля, 2020. Пятница 13:22
Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства
Накануне, 13 февраля, премьер-министр РД Артём Здунов встретился с новым составом Открытого молодежного правительства (ОМП) РД.
Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства
Политика

Состав ОМП сформировали по итогам проведенного Министерством по делам молодежи республики конкурса. Из 100 заявок на заочном этапе отобрали 50 человек.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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