Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства
- Автор Габи
- 14 февраля, 2020. Пятница 13:22
Накануне, 13 февраля, премьер-министр РД Артём Здунов встретился с новым составом Открытого молодежного правительства (ОМП) РД.
Состав ОМП сформировали по итогам проведенного Министерством по делам молодежи республики конкурса. Из 100 заявок на заочном этапе отобрали 50 человек.
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