Главу Георгиевского округа отстранили от должности

Лидера Георгиевского городского округа Максима Клетина уволили после начала в его отношении уголовных дел. Это решение было принято губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Губернатор региона высказался, что ситуация начала выходить за рамки эмоциональных или субъективных оценок. «Начаты уголовные дела. Это состояние дел, которое ни к чему другому, кроме как к упадку доверия, в том числе и моего лично, привести не может. На основе этого я принял решение отстранить от работы Максима Клетина от занимаемого места на время хода следствия и назначить на эту должность Жанну Александровну Донец», — высказался Владимир Владимиров

Губернатор добавил, что в таких ситуациях исключений быть не может.

Как мы сообщали ранее, следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска.