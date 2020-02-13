В Дагестане планируют создать мультимедиа-гид по городу-музею Дербенту

От Дагестана в видеоконференции приняли участие Первый вице-премьер Правительства региона Анатолий Карибов и министр культуры РД Зарема Бутаева. На совещании обсудили планы реализации главных мероприятий Нацпроекта «Культура» в РД на 2020г., а также таких региональных проектов как «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Так, стало известно, что в Дагестане в 2020 году планируют создать мультимедиа-гид по городу-музею Дербенту с применением технологии дополненной реальности.

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