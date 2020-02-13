ЗАМАНА - Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана

Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана

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13 февраля, 2020. Четверг 10:01
Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
Под контролем заместителя Председателя Правительства РД Екатерины Толстиковой прошло собрание по организации комплексных кадастровых работ на 2020 год по субсидии Росреестра, идущей из федерального бюджета.
Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
Политика
В собрании участвовали министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев, директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александр Беднягин, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, и.о. директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону Апанди Дагуев, руководители государственных ведомств. Подробнее можно прочитать тут.

 

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