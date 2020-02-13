Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 13 февраля, 2020. Четверг 10:01
Под контролем заместителя Председателя Правительства РД Екатерины Толстиковой прошло собрание по организации комплексных кадастровых работ на 2020 год по субсидии Росреестра, идущей из федерального бюджета.
В собрании участвовали министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев, директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александр Беднягин, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, и.о. директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону Апанди Дагуев, руководители государственных ведомств. Подробнее можно прочитать тут.
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