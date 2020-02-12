ЗАМАНА - Владимир Васильев: "Нет нерешаемых задач!"

Владимир Васильев: "Нет нерешаемых задач!"

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12 февраля, 2020. Среда 14:55
Владимир Васильев: &quot;Нет нерешаемых задач!&quot;

Накануне, 11 февраля, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева  прошло еженедельное рабочее совещание, в котором приняли участие руководители органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти РД.

Владимир Васильев: "Нет нерешаемых задач!"
Политика

Главным вопросом, рассмотренном на совещании были мероприятия по снижению количества объектов незавершенного строительства в регионе.

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