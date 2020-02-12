Главным вопросом, рассмотренном на совещании были мероприятия по снижению количества объектов незавершенного строительства в регионе.
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Накануне, 11 февраля, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева прошло еженедельное рабочее совещание, в котором приняли участие руководители органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти РД.
Главным вопросом, рассмотренном на совещании были мероприятия по снижению количества объектов незавершенного строительства в регионе.
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