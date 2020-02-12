ЗАМАНА - Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

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12 февраля, 2020. Среда 11:06
Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

Под контролем заместителя министра экономики и территориального развития РД Гаджиамина Рамалданова сегодня, 11 февраля, прошло собрание по теме внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения БД

Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти
Политика

В собрании участвовали руководители органов исполнительной власти Дагестана.

Стоит напомнить, что по указу правительства Дагестана региональным Минэкономразвития идет работа по созданию электронной базы данных, содержащей в себе данные о социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в общем. Подробнее можно прочитать тут.

 

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