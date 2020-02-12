Под контролем заместителя министра экономики и территориального развития РД Гаджиамина Рамалданова сегодня, 11 февраля, прошло собрание по теме внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения БД

В собрании участвовали руководители органов исполнительной власти Дагестана.

Стоит напомнить, что по указу правительства Дагестана региональным Минэкономразвития идет работа по созданию электронной базы данных, содержащей в себе данные о социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в общем. Подробнее можно прочитать тут.