Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти
- Автор Мадина
- 12 февраля, 2020. Среда 11:06
Под контролем заместителя министра экономики и территориального развития РД Гаджиамина Рамалданова сегодня, 11 февраля, прошло собрание по теме внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения БД
В собрании участвовали руководители органов исполнительной власти Дагестана.
Стоит напомнить, что по указу правительства Дагестана региональным Минэкономразвития идет работа по созданию электронной базы данных, содержащей в себе данные о социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в общем. Подробнее можно прочитать тут.
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