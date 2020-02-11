Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Лидер США Дональд Трамп дал обещание создать в Америке самые мощные ядерные силы во всем мире. Об этом он заявил на встрече с губернаторами, сообщает РИА Новости.

Как заявил Трамп, у него нет другого пути, кроме как увеличивать ядерные силы США, пока не будут подписаны новые договоры с РФ и Китаем о контроле за такими вооружениями. При этом, отметил Трамп, и России, и в Китае одновременно хотят вести переговоры, дабы остановить бесконечные траты миллиардов и миллиардов долларов».