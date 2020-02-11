ЗАМАНА - Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

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11 февраля, 2020. Вторник 09:10
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Лидер США Дональд Трамп дал обещание создать в Америке самые мощные ядерные силы во всем мире. Об этом он заявил на встрече с губернаторами, сообщает РИА Новости.

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Политика

Как заявил Трамп, у него нет другого пути, кроме как увеличивать ядерные силы США, пока не будут подписаны новые договоры с РФ и Китаем о контроле за такими вооружениями. При этом, отметил Трамп, и России, и в Китае одновременно хотят вести переговоры, дабы остановить бесконечные траты миллиардов и миллиардов долларов».

 

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