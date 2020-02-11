ЗАМАНА - В Дагестане в 2019 году возобновлено строительство 82 долгостроев

В Дагестане в 2019 году возобновлено строительство 82 долгостроев

Автор
11 февраля, 2020. Вторник 08:24
В Дагестане в 2019 году возобновлено строительство 82 долгостроев

В понедельник, 10 февраля, Владимир Васильев, приехавший с рабочим визитом в Москву, выступил на заседании, проводимом Счетной палатой РФ, по теме «О приоритетах развития Северного Кавказа». 

В Дагестане в 2019 году возобновлено строительство 82 долгостроев
Политика

Глава Дагестана подчеркнул готовность Республики Дагестан в реализации новых механизмов сокращения недостроенных объектов.

Васильев сообщил, что в прошлом году возобновили постройку 82 недостроенных зданий. В 2020 году планируют возобновить постройку еще 27 недостроенных объектов. Глава Дагестана признался, что крайне приятно видеть, что у граждан есть понимание. Люди видят, что все это строится у них в городах, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе в положительную сторону. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top