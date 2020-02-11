В Дагестане в 2019 году возобновлено строительство 82 долгостроев
- Автор Мадина
- 11 февраля, 2020. Вторник 08:24
В понедельник, 10 февраля, Владимир Васильев, приехавший с рабочим визитом в Москву, выступил на заседании, проводимом Счетной палатой РФ, по теме «О приоритетах развития Северного Кавказа».
Глава Дагестана подчеркнул готовность Республики Дагестан в реализации новых механизмов сокращения недостроенных объектов.
Васильев сообщил, что в прошлом году возобновили постройку 82 недостроенных зданий. В 2020 году планируют возобновить постройку еще 27 недостроенных объектов. Глава Дагестана признался, что крайне приятно видеть, что у граждан есть понимание. Люди видят, что все это строится у них в городах, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе в положительную сторону. Подробнее можно прочитать тут.
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