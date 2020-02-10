Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале

Прошла Коллегия Счетной палатой РД, где обсудили итоги контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Агентству по предпринимательству и инвестициям РД, в том числе на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса».

В процессе прошедшего собрания, отметили, что по итогам контрольного мероприятия обнаружены бюджетно-финансовые ошибки на общую сумму 172,2 млн. рублей, из них:

- ошибки при создании и исполнении бюджетов, а также бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности – 10,96 миллионов рублей, в том числе нецелевое применение бюджетных средств – 4,82 миллионов рублей;

- безрезультативное применение бюджетных средств – 57,82 миллионов рублей;

- ошибки при выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 2,82 миллионов рублей;

- завышение цен выполненных строительно-монтажных работ –23,2 миллионов рублей;

- ошибки ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 77,39 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.