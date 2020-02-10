ЗАМАНА - Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале

Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале

Автор
10 февраля, 2020. Понедельник 13:41
Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале

Прошла Коллегия Счетной палатой РД, где обсудили итоги контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Агентству по предпринимательству и инвестициям РД, в том числе на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса».

Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале
Политика

В процессе прошедшего собрания, отметили, что по итогам контрольного мероприятия обнаружены бюджетно-финансовые ошибки на общую сумму 172,2 млн. рублей, из них:

- ошибки при создании и исполнении бюджетов, а также бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности – 10,96 миллионов рублей, в том числе нецелевое применение бюджетных средств – 4,82 миллионов рублей;

- безрезультативное применение бюджетных средств – 57,82 миллионов рублей;

- ошибки при выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 2,82 миллионов рублей;

- завышение цен выполненных строительно-монтажных работ –23,2 миллионов рублей;

- ошибки ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 77,39 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top