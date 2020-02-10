В Дагестане остался 1 день до окончания голосования по выбору целей расходования гранта

Автор Габи

Остался 1 день до окончания голосования! Успейте проголосовать!

11 февраля завершится онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития РД в своём инстаграм-аккаунте.