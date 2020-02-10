Жителям республики предстоит выбрать цели расходования из 48 актуальных предложений по 13-ти отраслевым направлениям.
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Чтобы не было накрутки голосов выбрали такую форму голосования, которая предусматривает наличие у голосующих учетной записи на портале Госуслуг.
В Дагестане остался 1 день до окончания голосования по выбору целей расходования гранта
- Автор Габи
- 10 февраля, 2020. Понедельник 10:41
Остался 1 день до окончания голосования! Успейте проголосовать!
11 февраля завершится онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития РД в своём инстаграм-аккаунте.
Жителям республики предстоит выбрать цели расходования из 48 актуальных предложений по 13-ти отраслевым направлениям.
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