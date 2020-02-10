Изумруд Мугутдинова посетила объект получивший грант Минтруда Дагестана

Накануне Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова с рабочим визитом посетила одного из победителей конкурсного отбора на грант Министерства труда - Карабудахкентскую местную общественную организацию общество инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Весна». Министр осмотрела территорию базы отдыха, а также детально ознакомилась с работой учреждения.

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