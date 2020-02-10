В начале собрания для его членов устроили ознакомительную экскурсию. С ними поделились историей создания Академии, учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельностью, планами дальнейшего развития академии. Они пришли с визитом в музей, библиотеку, ознакомились с учебными аудиториями. Поприветствовав членов собрания, Сергей Кириенко отметил, что Президентом России Путиным поставлена серьезная цель по обновлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки.