Владимир Васильев принял участие в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии
- Автор Мадина
- 10 февраля, 2020. Понедельник 10:15
8 февраля Глава РД Владимир Васильев поучаствовал в собрании Попечительского совета Болгарской исламской академии под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко на площадке Академии в Болгаре.
В начале собрания для его членов устроили ознакомительную экскурсию. С ними поделились историей создания Академии, учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельностью, планами дальнейшего развития академии. Они пришли с визитом в музей, библиотеку, ознакомились с учебными аудиториями. Поприветствовав членов собрания, Сергей Кириенко отметил, что Президентом России Путиным поставлена серьезная цель по обновлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки.
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