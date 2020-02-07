Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Автор Габи

Накануне, 6 февраля, Глава РД Владимир Васильев участвовал в совместном заседании президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию.