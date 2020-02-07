На заседании говорилось о том, как важно повысить роль регионов по отношению к подготовке кадров для области экономики и социальной сферы. Подробнее можно прочесть здесь
Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
- Автор Габи
- 07 февраля, 2020. Пятница 10:47
Накануне, 6 февраля, Глава РД Владимир Васильев участвовал в совместном заседании президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию.
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