ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

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07 февраля, 2020. Пятница 10:47
Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Накануне, 6 февраля, Глава РД Владимир Васильев участвовал в совместном заседании президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию.

Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
Политика

На заседании говорилось о том, как важно повысить роль регионов по отношению к подготовке кадров для области экономики и социальной сферы. Подробнее можно прочесть здесь

 

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