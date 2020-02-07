Министерство экономики и территориального развития РД объявило, что в соответствии с указом Правительства Дагестана от 25 апреля 2016 года № 110 «О реализации на территории РД проектов местных инициатив» пройдет конкурсный отбор проектов местных инициатив муниципальных образований РД для получения субсидий на их реализацию (далее – конкурсный отбор).

Целью создания проектов местных инициатив является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем. Одно из главных условий участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив является обеспечение софинансирования проекта из бюджета муниципального образования и за счет средств бизнесменов. Прием заявок до 15 апреля 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.