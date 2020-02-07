ЗАМАНА - Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»

Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»

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07 февраля, 2020. Пятница 10:27
Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»

В создании инвестиционных проектов на инвестплощадке «Уйташ» идет положительное изменение. Об этом 6 февраля сообщила генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева во время собрания в формате видеоконференцсвязи с регионами.

Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»
Политика

 В собрании вместе с сотрудниками ведомства поучаствовал заместитель министра экономики и территориального развития РД Абдурахман Абдурахманов. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Салман Дадаев призвал дагестанцев не бросать мусор на пол.

 

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