Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 10:27
В создании инвестиционных проектов на инвестплощадке «Уйташ» идет положительное изменение. Об этом 6 февраля сообщила генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева во время собрания в формате видеоконференцсвязи с регионами.
В собрании вместе с сотрудниками ведомства поучаствовал заместитель министра экономики и территориального развития РД Абдурахман Абдурахманов. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Салман Дадаев призвал дагестанцев не бросать мусор на пол.
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