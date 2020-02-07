Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 09:52
6 февраля под контролем Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова провели собрание на тему пилотного проекта «Прямые выплаты» в соответствии с указов Правительства России от 21 апреля 2011 года №294.
Перед обсуждением темы, Анатолий Карибов подчеркнул, что этот указ контролирует выплаты органами Фонда социального страхования России по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Подробнее можно прочитать тут.
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- Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования