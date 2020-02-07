ЗАМАНА - Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования

Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования

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07 февраля, 2020. Пятница 09:52
Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования

6 февраля под контролем Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова провели собрание на тему пилотного проекта «Прямые выплаты» в соответствии с указов Правительства России от 21 апреля 2011 года №294.

Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования
Политика

Перед обсуждением темы, Анатолий Карибов подчеркнул, что этот указ контролирует выплаты органами Фонда социального страхования России по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Подробнее можно прочитать тут.

 

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