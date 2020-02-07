В список российских товаров, с которых, как планируют, снимут санкции, вошли: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония. Также в списке можно увидеть пункты, с которых санкции не снимут. Ранее мы писали, что обнаружена гигантская мертвая галактика.
Британия решила снять с России часть санкций
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 09:24
Власти Британии запланировала снять с России некоторую часть санкций по окончанию переходного периода после Brexit. Такую информацию опубликовал Департамент международной торговли на сайте правительства.
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