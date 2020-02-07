Британия решила снять с России часть санкций

В список российских товаров, с которых, как планируют, снимут санкции, вошли: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония. Также в списке можно увидеть пункты, с которых санкции не снимут. Ранее мы писали, что обнаружена гигантская мертвая галактика.