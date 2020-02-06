Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 10:07
5 февраля под управлением премьер-министра Дагестана Артёма Здунова провели собрание дагестанского кабмина.
Одна из тем обсуждения - увеличение результативности взаимодействия пресс-служб органов исполнительной власти республики со СМИ по освещению деятельности правительства.
Зубайру Зубайруев подчеркнул, что серьезность этого вопроса состоит в определении качества государственного управления. Подробнее можно прочитать тут.
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