ЗАМАНА - Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

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06 февраля, 2020. Четверг 10:07
Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

5 февраля под управлением премьер-министра Дагестана Артёма Здунова провели собрание дагестанского кабмина.

Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации
Политика

Одна из тем обсуждения - увеличение результативности взаимодействия пресс-служб органов исполнительной власти республики со СМИ по освещению деятельности правительства.

Зубайру Зубайруев подчеркнул, что серьезность этого вопроса состоит в определении качества государственного управления. Подробнее можно прочитать тут.

 

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