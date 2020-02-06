Одна из тем обсуждения - увеличение результативности взаимодействия пресс-служб органов исполнительной власти республики со СМИ по освещению деятельности правительства.

Зубайру Зубайруев подчеркнул, что серьезность этого вопроса состоит в определении качества государственного управления. Подробнее можно прочитать тут.