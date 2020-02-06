С главным отчетом взял слово министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.

Артём Здунов отметил, что отказ от бумажного документооборота – это экономия средств и защита экологии. По результатам собрания был дан ряд заданий ответственным ведомствам для повышения уровня работы в части межведомственного информационного взаимодействия органов правительства Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.