Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 10:00
Вопросы межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти РД были обсуждены 5 февраля на собрании дагестанского кабинета министров под управлением премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.
С главным отчетом взял слово министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.
Артём Здунов отметил, что отказ от бумажного документооборота – это экономия средств и защита экологии. По результатам собрания был дан ряд заданий ответственным ведомствам для повышения уровня работы в части межведомственного информационного взаимодействия органов правительства Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
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