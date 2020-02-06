ЗАМАНА - Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана

Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана

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06 февраля, 2020. Четверг 10:00
Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана

Вопросы межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти РД были обсуждены 5 февраля на собрании дагестанского кабинета министров под управлением премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.

Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана
Политика

С главным отчетом взял слово министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.

Артём Здунов отметил, что отказ от бумажного документооборота – это экономия средств и защита экологии. По результатам собрания был дан ряд заданий ответственным ведомствам для повышения уровня работы в части межведомственного информационного взаимодействия органов правительства Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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