5 февраля на собрании Правительства Дагестана под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова обсудили способы по положительному изменению показателей региона в Национальном индексе развития цифровой экономики России.

В рамках воплощения национальной программы «Цифровая экономика РФ» по подготовке системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России Минкомсвязью РФ провели процессы по созданию системы показателей и индикаторов цифрового развития субъектов государства. С главным отчетом по этому вопросу выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.

Как заявил министр, сам способ расчета показателей рейтинга остается экспериментальным и пребывает на стадии разработки.

Большое внимание министр заострил на том, что на место субъекта в общероссийском рейтинге влияет то, что большая часть дагестанских компаний при заполнении утвержденной формы не заполняют поля, значения которых им не всегда ясны. Подробнее можно прочитать тут.