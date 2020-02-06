Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 09:49
5 февраля на собрании Правительства Дагестана под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова обсудили способы по положительному изменению показателей региона в Национальном индексе развития цифровой экономики России.
В рамках воплощения национальной программы «Цифровая экономика РФ» по подготовке системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России Минкомсвязью РФ провели процессы по созданию системы показателей и индикаторов цифрового развития субъектов государства. С главным отчетом по этому вопросу выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.
Как заявил министр, сам способ расчета показателей рейтинга остается экспериментальным и пребывает на стадии разработки.
Большое внимание министр заострил на том, что на место субъекта в общероссийском рейтинге влияет то, что большая часть дагестанских компаний при заполнении утвержденной формы не заполняют поля, значения которых им не всегда ясны. Подробнее можно прочитать тут.
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