ЗАМАНА - Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики

Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики

Автор
06 февраля, 2020. Четверг 09:49
Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики

5 февраля на собрании Правительства Дагестана под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова обсудили способы по положительному изменению показателей региона в Национальном индексе развития цифровой экономики России.

Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики
Политика

В рамках воплощения национальной программы «Цифровая экономика РФ» по подготовке системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России Минкомсвязью РФ провели процессы по созданию системы показателей и индикаторов цифрового развития субъектов государства. С главным отчетом по этому вопросу выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев. 

Как заявил министр, сам способ расчета показателей рейтинга остается экспериментальным и пребывает на стадии разработки.

Большое внимание министр заострил на том, что на место субъекта в общероссийском рейтинге влияет то, что большая часть дагестанских компаний при заполнении утвержденной формы не заполняют поля, значения которых им не всегда ясны.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top