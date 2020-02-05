ЗАМАНА - США решили шантажировать мир

США решили шантажировать мир

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05 февраля, 2020. Среда 10:29
США решили шантажировать мир

Правительство США собирается шантажировать страны возможным выходом из одного из соглашений Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Bloomberg. Это касается правил правительственных закупок.

США решили шантажировать мир
Политика

Договор, который не устраивает США, обязывает страны-участницы запускать собственный рынок государственных закупок для иностранных организаций и делать его более конкурентным. Власти США думают, что это не соответствует интересам жителей их страны. Стоит заметить, что весь объем закупок, который контролирует спорный договор, составляет 1,7 триллиона долларов. Выход Вашингтона из него может повлечь неопределенность на американском рынке правительственных закупок (его объем оценивают в 837 миллиардов), что отпугнет иностранные организации.

 

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