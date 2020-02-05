США решили шантажировать мир

Договор, который не устраивает США, обязывает страны-участницы запускать собственный рынок государственных закупок для иностранных организаций и делать его более конкурентным. Власти США думают, что это не соответствует интересам жителей их страны. Стоит заметить, что весь объем закупок, который контролирует спорный договор, составляет 1,7 триллиона долларов. Выход Вашингтона из него может повлечь неопределенность на американском рынке правительственных закупок (его объем оценивают в 837 миллиардов), что отпугнет иностранные организации.