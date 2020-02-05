ЗАМАНА - Владимир Васильев призвал органы власти Дагестана поддерживать талантливых сотрудников

Владимир Васильев призвал органы власти Дагестана поддерживать талантливых сотрудников

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05 февраля, 2020. Среда 10:03
Владимир Васильев призвал органы власти Дагестана поддерживать талантливых сотрудников

Глава Дагестана Владимир Васильев 4 февраля на традиционном еженедельном собрании призвал руководителей ведомств РД оказывать помощь талантливым работникам.

Владимир Васильев призвал органы власти Дагестана поддерживать талантливых сотрудников
Политика

Как он заметил, часто случается, когда сотрудники даже лучше знают свою работу, чем даже руководители. В таком случае руководители ведут себя по-разному, применяя разные способы работы.

Васильев призвал руководителей помогать успешным и талантливым сотрудникам: «Помогайте лично, и в итоге ваш коллектив будет только лучше развиваться». Васильев сделал предупреждение,  что в том случае, если кто-то из них будет «зажимать» талантливых сотрудников, то отвечать они будут лично перед ним. «В процессе собрания мы услышали выступления людей, которые уже работают в будущем. Надо им помогать и направлять их потенциал», – подчеркнул лидер Дагестана.

По этому поводу предложили внимательнее присмотреться к сотрудникам и самых успешных из них направить на включение в кадровый резерв.

 

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