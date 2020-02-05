Владимир Васильев призвал органы власти Дагестана поддерживать талантливых сотрудников

Как он заметил, часто случается, когда сотрудники даже лучше знают свою работу, чем даже руководители. В таком случае руководители ведут себя по-разному, применяя разные способы работы.

Васильев призвал руководителей помогать успешным и талантливым сотрудникам: «Помогайте лично, и в итоге ваш коллектив будет только лучше развиваться». Васильев сделал предупреждение, что в том случае, если кто-то из них будет «зажимать» талантливых сотрудников, то отвечать они будут лично перед ним. «В процессе собрания мы услышали выступления людей, которые уже работают в будущем. Надо им помогать и направлять их потенциал», – подчеркнул лидер Дагестана.

По этому поводу предложили внимательнее присмотреться к сотрудникам и самых успешных из них направить на включение в кадровый резерв.