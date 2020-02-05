Глава Дагестана Владимир Васильев 4 февраля провёл еженедельное рабочее собрание, в котором участвовали руководители ведомств. Главным вопросом обсуждения стала реализация проекта «Бережливое правительство» в РД.

Стоит напомнить, что цель проекта в регулярном улучшении рабочих процессов, уменьшении потерь времени и ресурсов, постоянном поиске способов оптимизации.

В общем на сегодняшний день в проекте участвуют 20 ведомств Дагестана, республиканский МФЦ, 26 государственных и муниципальных учреждений, включая 17 учреждений здравоохранения и 6 школ. Подробнее можно прочитать тут.