ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Нам нужно тиражирование положительных практик»

Владимир Васильев: «Нам нужно тиражирование положительных практик»

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05 февраля, 2020. Среда 09:27
Владимир Васильев: «Нам нужно тиражирование положительных практик»

Глава Дагестана Владимир Васильев 4 февраля провёл еженедельное рабочее собрание, в котором участвовали руководители ведомств. Главным вопросом обсуждения стала реализация проекта «Бережливое правительство» в РД.

Владимир Васильев: «Нам нужно тиражирование положительных практик»
Политика

Стоит напомнить, что цель проекта в регулярном улучшении рабочих процессов, уменьшении потерь времени и ресурсов, постоянном поиске способов оптимизации.

В общем на сегодняшний день в проекте участвуют 20 ведомств Дагестана, республиканский МФЦ, 26 государственных и муниципальных учреждений, включая 17 учреждений здравоохранения и 6 школ. Подробнее можно прочитать тут. 

 

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