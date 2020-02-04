Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины заметил, что сейчас Киев обдумывает обоснованность и возможность подачи еще нескольких исков против России в ближайшем времени. Он не стал уточнять подробности исков, заметив, что с "другой стороны" за ними тоже следят. По его словам сейчас все находится на начальном этапе сбора информации. Он пожелал, чтобы для России это стало сюрпризом. За последние годы Украина подала множество исков против РФ. Иски касались газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушений прав человека в Крыму и Донбассе и другого. Россия постоянно отвергала иски, замечая, что не принимает участие в войне на Донбассе и не ущемляет права людей в стране.