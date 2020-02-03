Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Москве абсолютно не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 3 февраля.

Как заявил Песков, Кремль не один раз объявлял о беспочвенных опасениях в сторону крымских татар. Официальный представитель Москвы сделал напоминание, что Эрдоган все еще приглашен Путиным посетить Крым, дабы увидеть все лично. Ранее мы писали, что Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским.