Президент Турции Тайип Эрдоган снова сделал заявление, что Турция не признает присоединение Крыма к России.



По его словам, Турция и далее продолжит считать Крым частью Украины. Анкара не станет признавать незаконную аннексию Крыма.

Как он прокомментировал, для Турции важны тесные отношения с Украиной, а за положением крымских татар они продолжают следить. Такое объявление президент Турции сделал перед отлетом в Украину.