По его словам, Турция и далее продолжит считать Крым частью Украины. Анкара не станет признавать незаконную аннексию Крыма.
Как он прокомментировал, для Турции важны тесные отношения с Украиной, а за положением крымских татар они продолжают следить.
Такое объявление президент Турции сделал перед отлетом в Украину.
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
- Автор Мадина
- 03 февраля, 2020. Понедельник 14:00
Президент Турции Тайип Эрдоган снова сделал заявление, что Турция не признает присоединение Крыма к России.