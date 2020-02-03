ЗАМАНА - Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

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03 февраля, 2020. Понедельник 14:00
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган снова сделал заявление, что Турция не признает присоединение Крыма к России.
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Политика
По его словам, Турция и далее продолжит считать Крым частью Украины. Анкара не станет признавать незаконную аннексию Крыма. 
Как он прокомментировал, для Турции важны тесные отношения с Украиной, а за положением крымских татар они продолжают следить. Такое объявление президент Турции сделал перед отлетом в Украину. 

 

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