Ахмед Ахмедов занял должность врио руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану. До этого он пребывал на месте заместителя главы дагестанского казначейства.

На официальном сайте ведомства опубликовали информацию, что Ахмедов был назначен врио руководителя УФК по Дагестану еще 15 января 2020 года.

Стоит заметить, что увольнение бывшего руководителя казначейства Сайгидгусейна Магомедова объявил Глава РД Владимир Васильев в октябре 2019 года на сессии НС РД, поделившись претензиями к качеству выполняемой Магомедовым деятельности.

Ахмед Ахмедов - закончил ДГТУ и ДГУ, в органах казначейства пребывает с 19996 года. Он имеет звание заслуженного экономиста Дагестана, а также классный чин Советника государственной гражданской службы РФ 1 класса.