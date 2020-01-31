Планируется провести экспертную сессию в формате обсуждения, подразумевающего работу в группах по таким направлениям как: образование, поддержка семьи, здравоохранение.
Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина
- Автор Габи
- 31 января, 2020. Пятница 12:58
Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Дагестане проводит экспертную сессию, в которой примут участие профильные НКО, эксперты и представители власти, чтобы с формировать карты предложений реализации Послания к Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира Путина.