ЗАМАНА - Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина

Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина

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31 января, 2020. Пятница 12:58
Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Дагестане проводит экспертную сессию, в которой примут участие профильные НКО, эксперты и представители власти, чтобы с формировать карты предложений реализации Послания к Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира Путина.

Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина
Политика

Планируется провести экспертную сессию в формате обсуждения, подразумевающего работу в группах по таким направлениям как: образование, поддержка семьи, здравоохранение. 

 

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