ЗАМАНА - Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

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29 января, 2020. Среда 16:05
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поставил цель уменьшить потери от распространения смертельного коронавируса из Китая. На собрании о способах по защите от вируса он в первый раз прокомментировал ситуацию, сообщает ТАСС.

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Политика

Как выразился Путин, своеобразность смертельного коронавируса из Китая в том, что ранее такое не происходило. Путин поделился, что нужно понимать насколько страна готова к такому вызову. Также он добавил, что правительство России сделает все, чтобы защитить своих граждан от смертельного коронавируса. 

 

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