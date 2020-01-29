Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поставил цель уменьшить потери от распространения смертельного коронавируса из Китая. На собрании о способах по защите от вируса он в первый раз прокомментировал ситуацию, сообщает ТАСС.

Как выразился Путин, своеобразность смертельного коронавируса из Китая в том, что ранее такое не происходило. Путин поделился, что нужно понимать насколько страна готова к такому вызову. Также он добавил, что правительство России сделает все, чтобы защитить своих граждан от смертельного коронавируса.