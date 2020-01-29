План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины

В случае выполнения "сделки века" будут образованы две независимые страны. Палестина по нему в два раза приумножит свои территории, а ее столицей станет Восточный Иерусалим. Ранее мы писали, что США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир.