В случае выполнения "сделки века" будут образованы две независимые страны. Палестина по нему в два раза приумножит свои территории, а ее столицей станет Восточный Иерусалим. Ранее мы писали, что США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир.
План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 15:01
Трамп рассказал подробности нового плана по урегулированию ситуации в Палестине. Подробнее на видео.
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