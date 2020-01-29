ЗАМАНА - План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины

План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины

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29 января, 2020. Среда 15:01
План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины

Трамп рассказал подробности нового плана по урегулированию ситуации в Палестине. Подробнее на видео.

В случае выполнения "сделки века" будут образованы две независимые страны. Палестина по нему в два раза приумножит свои территории, а ее столицей станет Восточный Иерусалим. Ранее мы писали, что США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир.

 

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