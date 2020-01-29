В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Жириновский предложил называть президента страны Верховным правителем. Дмитрий Песков прокомментировал такое предложение: он напомнил, что президент выдвинул свою инициативу, а в рабочую комиссию приходят мнение разного характера. Некоторые предложения будут отклонены, а какие-то приниматься. Пока это только на начальном этапе. Также Песков подчеркнул, что у президента страны Владимира Путина нет позиции по вопросу о переименовании должности.