Жириновский предложил называть президента страны Верховным правителем. Дмитрий Песков прокомментировал такое предложение: он напомнил, что президент выдвинул свою инициативу, а в рабочую комиссию приходят мнение разного характера. Некоторые предложения будут отклонены, а какие-то приниматься. Пока это только на начальном этапе. Также Песков подчеркнул, что у президента страны Владимира Путина нет позиции по вопросу о переименовании должности.
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 14:47
Жириновский предложил дать новое название должности президента РФ.
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