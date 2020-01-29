ЗАМАНА - Владимиру Васильеву доложили о ходе реализации национального проекта РД «Экология»

Владимиру Васильеву доложили о ходе реализации национального проекта РД «Экология»

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29 января, 2020. Среда 11:31
Владимиру Васильеву доложили о ходе реализации национального проекта РД «Экология»

На еженедельном рабочем совещании под руководством Главы РД Владимира Васильева  обсудили то, как реализовывается региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» согласно национальному проекту «Экология» на территории республики Дагестан.

Владимиру Васильеву доложили о ходе реализации национального проекта РД «Экология»
Политика

В ходе совещания каждый представитель регионального оператора поделился тем, как происходит взаимодействие с главами муниципалитетов.

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