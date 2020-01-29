В ходе совещания каждый представитель регионального оператора поделился тем, как происходит взаимодействие с главами муниципалитетов.
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На еженедельном рабочем совещании под руководством Главы РД Владимира Васильева обсудили то, как реализовывается региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» согласно национальному проекту «Экология» на территории республики Дагестан.
В ходе совещания каждый представитель регионального оператора поделился тем, как происходит взаимодействие с главами муниципалитетов.
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