Уммупазиль Омарова провела обсуждение реализации нацпроекта «Образование»
- Автор Габи
- 29 января, 2020. Среда 11:13
Министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова обсудила с представителями ведомства реализацию в регионе нацпроекта «Образование».
В процессе совещания детально обсудили финансирование отдельных объектов и направлений, повышение качества условий процесса образования и прочее.
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