ЗАМАНА - Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР

Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР

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29 января, 2020. Среда 11:05
Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР

28 января под управлением Главы РД Владимира Васильева обсудили способы по привлечению участников на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР
Политика

Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе.

 

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