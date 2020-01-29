Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 11:05
28 января под управлением Главы РД Владимира Васильева обсудили способы по привлечению участников на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни».
Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе.
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