В список группы входят 12 человек. Ранее мы писали, что назван возможный срок появления коронавируса в России.
Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 09:52
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил оперативную группу по предотвращению завоза и распространения в России смертельного коронавируса из Китая, соответствующая информация опубликована на сайте Правительства.
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