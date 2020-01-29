ЗАМАНА - Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

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29 января, 2020. Среда 09:52
Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил оперативную группу по предотвращению завоза и распространения в России смертельного коронавируса из Китая, соответствующая информация опубликована на сайте Правительства.

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Политика

В список группы входят 12 человек.  Ранее мы писали, что назван возможный срок появления коронавируса в России.

 

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