Двухполосный участок дороги не мог справиться с интенсивным движением, поэтому нужно было его обновить. На данный момент пропускная способность выросла до 35 тыс. автомобилей за 24 часа.
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Участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" сделали шире на границе Северной Осетии и Ингушетии, сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФКУ Упрдор "Кавказ".
Двухполосный участок дороги не мог справиться с интенсивным движением, поэтому нужно было его обновить. На данный момент пропускная способность выросла до 35 тыс. автомобилей за 24 часа.
Подробнее на официальном сайте ТАСС
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