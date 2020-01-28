На границе Северной Осетии и Ингушетии расширен участок федеральной трассы

Участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" сделали шире на границе Северной Осетии и Ингушетии, сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФКУ Упрдор "Кавказ".

Двухполосный участок дороги не мог справиться с интенсивным движением, поэтому нужно было его обновить. На данный момент пропускная способность выросла до 35 тыс. автомобилей за 24 часа.

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