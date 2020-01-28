План Трампа предполагает поставить финал в палестино-израильском вопросе. Планируется, что большая часть западного берега реки Иордан отдадут Израилю. Из-за этого Палестина будет вынуждена признать оккупацию земель легитимной. Власти Палестины могут и не пойти на это, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Сообщают, что Трамп это понимает, но ему важно, чтобы сделка помогла ему в деле по ипичменту.
США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 14:08
«Сделка века», данные которой скоро обнародует президент США Дональд Трамп, подразумевает аннексию земли Палестины Израилем в обмен на мир, сообщают близкие к Трампу люди, передает газета The New York Times.