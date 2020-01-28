ЗАМАНА - США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

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28 января, 2020. Вторник 14:08
США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

«Сделка века», данные которой скоро обнародует президент США Дональд Трамп, подразумевает аннексию земли Палестины Израилем в обмен на мир, сообщают близкие к Трампу люди, передает газета The New York Times.

США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир
Политика

План Трампа предполагает поставить финал в палестино-израильском вопросе. Планируется, что большая часть западного берега реки Иордан отдадут Израилю. Из-за этого Палестина будет вынуждена признать оккупацию земель легитимной. Власти Палестины могут и не пойти на это, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Сообщают, что Трамп это понимает, но ему важно, чтобы сделка помогла ему в деле по ипичменту.  

 

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