ЗАМАНА - Керимхан Умаханов обсудил с представителями Беларуси вопросы увековечения памяти героев ВОВ

Керимхан Умаханов обсудил с представителями Беларуси вопросы увековечения памяти героев ВОВ

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28 января, 2020. Вторник 11:28
Керимхан Умаханов обсудил с представителями Беларуси вопросы увековечения памяти героев ВОВ

Руководитель литературного и культурно-исторического гуманитарного проекта «Беларусь – Дагестан: духовное родство», член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Керимхан Умаханов прибыл с рабочим визитом в Республику Беларуссия. Об этом сообщают в РИА "Дагестан".

Керимхан Умаханов обсудил с представителями Беларуси вопросы увековечения памяти героев ВОВ
Политика

Почти за 7 дней представитель региона организовывал встречи для обсуждения вопросов увековечения памяти героев ВОВ.

Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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