Почти за 7 дней представитель региона организовывал встречи для обсуждения вопросов увековечения памяти героев ВОВ.
Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".
Руководитель литературного и культурно-исторического гуманитарного проекта «Беларусь – Дагестан: духовное родство», член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Керимхан Умаханов прибыл с рабочим визитом в Республику Беларуссия. Об этом сообщают в РИА "Дагестан".
Почти за 7 дней представитель региона организовывал встречи для обсуждения вопросов увековечения памяти героев ВОВ.
Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..