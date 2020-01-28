Под руководством Артёма Здунова обсуждены вопросы обеспечения эффективности деятельности ГУПов Дагестана
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 10:21
27 января под управлением премьер-министра РД Артёма Здунова прошло заседание на тему обеспечения результативной работы ГУПов Дагестана.
На собрании обсудили результативность действий государственных унитарных организаций в области сельского хозяйства, на балансе которых есть земельные участки, имущество и инфраструктура. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в Махачкале подростки осквернили Вечный огонь.
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