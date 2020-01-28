ЗАМАНА - Под руководством Артёма Здунова обсуждены вопросы обеспечения эффективности деятельности ГУПов Дагестана

Под руководством Артёма Здунова обсуждены вопросы обеспечения эффективности деятельности ГУПов Дагестана

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28 января, 2020. Вторник 10:21
Под руководством Артёма Здунова обсуждены вопросы обеспечения эффективности деятельности ГУПов Дагестана
27 января под управлением премьер-министра РД Артёма Здунова прошло заседание на тему обеспечения результативной работы ГУПов Дагестана.
Под руководством Артёма Здунова обсуждены вопросы обеспечения эффективности деятельности ГУПов Дагестана
Политика
На собрании обсудили результативность действий государственных унитарных организаций в области сельского хозяйства, на балансе которых есть земельные участки, имущество и инфраструктура. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в Махачкале подростки осквернили Вечный огонь.

 

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