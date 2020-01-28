ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в официальном представлении полпреда Президента РФ в СКФО

Владимир Васильев принял участие в официальном представлении полпреда Президента РФ в СКФО

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28 января, 2020. Вторник 10:01
Владимир Васильев принял участие в официальном представлении полпреда Президента РФ в СКФО

27 января в Пятигорске Глава РД Владимир Васильев поучаствовал в мероприятии, где представили нового полномочного руководителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном регионе Юрия Чайку, занявшего эту должность на основе указа Владимира Путина 22 января.

Владимир Васильев принял участие в официальном представлении полпреда Президента РФ в СКФО
Политика

Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Владимир Васильев прокомментировал назначение Юрия Чайки.

 

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