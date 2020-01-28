Посольство напомнило, что освобождая Польшу от нацистов, войска СССР отдали жизни 600 тысяч солдат Красной армии, благодаря которым Польша сейчас живет в свободной стране.
Они отметили, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима мир отдает дань случившейся трагедии и чтит отвагу павших советских солдатов, но у Польши своя версия событий.
Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 09:16
Посольство РФ в Германии ответило на требование председателя правящей польской консервативной партии «Право и справедливость» оплатить ущерб, сделанный в годы Второй мировой войны. Соответствующий пост размещен на странице диппредставительства в Facebook.
Посольство напомнило, что освобождая Польшу от нацистов, войска СССР отдали жизни 600 тысяч солдат Красной армии, благодаря которым Польша сейчас живет в свободной стране.