Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

Автор Мадина

Посольство РФ в Германии ответило на требование председателя правящей польской консервативной партии «Право и справедливость» оплатить ущерб, сделанный в годы Второй мировой войны. Соответствующий пост размещен на странице диппредставительства в Facebook.