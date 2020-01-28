ЗАМАНА - Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

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28 января, 2020. Вторник 09:16
Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

Посольство РФ в Германии ответило на требование председателя правящей польской консервативной партии «Право и справедливость» оплатить ущерб, сделанный в годы Второй мировой войны. Соответствующий пост размещен на странице диппредставительства в Facebook.

Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой
Политика

Посольство напомнило, что освобождая Польшу от нацистов, войска СССР отдали жизни 600 тысяч солдат Красной армии, благодаря которым Польша сейчас живет в свободной стране.
Они отметили, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима мир отдает дань случившейся трагедии и чтит отвагу павших советских солдатов, но у Польши своя версия событий.

 

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