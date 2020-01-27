Путин продлил действие маткапитала

Закон по материнскому капиталу в РФ продлится до 31 декабря 2026 года. Такой указ сделал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 года», — говорится в поручении правительству. Ранее мы писали, что в своем послании Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте