Об этом передает Associated Press, которые выложили запись разговора на деловом ужине в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. Там можно услышать, как Трамп вопрошает: «Насколько долго они смогут давать отпор России?»
Трамп порассуждал о сроках противостояния Украины и России
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 08:50
Президент США Дональд Трамп проговорил на тему того, насколько долго Украина способна давать отпор якобы существующей агрессии от России без помощи американцев.
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