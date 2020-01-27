Трамп порассуждал о сроках противостояния Украины и России

Президент США Дональд Трамп проговорил на тему того, насколько долго Украина способна давать отпор якобы существующей агрессии от России без помощи американцев.

Об этом передает Associated Press, которые выложили запись разговора на деловом ужине в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. Там можно услышать, как Трамп вопрошает: «Насколько долго они смогут давать отпор России?»