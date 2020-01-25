ЗАМАНА - Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

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25 января, 2020. Суббота 13:30
Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

Минкомсвязи РД дал свой комментарий относительно заявления журналиста Алика Абдулгамидова, связанное с отказом от медали 20-го разгрома международных бандформирований.

Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова
Политика

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