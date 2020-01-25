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Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова
- Автор Габи
- 25 января, 2020. Суббота 13:30
Минкомсвязи РД дал свой комментарий относительно заявления журналиста Алика Абдулгамидова, связанное с отказом от медали 20-го разгрома международных бандформирований.
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