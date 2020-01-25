ЗАМАНА - Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

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25 января, 2020. Суббота 00:00
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко винит РФ в давлении на страну. Его цитату передает Telegram-канал «Пул Первого», который близок к пресс-службе Лукашенко.

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Политика

Как считает Лукашенко, России использовала налоговый прием в нефтяной отрасли именно для этого. Как загадочно заявил Лукашенко, догадаться зачем это было сделано стоит самостоятельно.  Ранее мы писали, что в новосибирской области питание в школах станет бесплатным и качественным. 

 

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