Путин назначил Орешкина своим помощником

В правительстве бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Максим Орешкин был на должности министра экономического развития. Его переход на место Андрея Белоусова в администрации Владимира Путина предсказали РБК и Bloomberg.

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин отныне занимает должность помощника Президента России. Приказ об этом подписал Президент. Как сообщают, указ вступил в силу сразу после его подписания. Орешкин с 2016 по 2020 год занимал должность министра экономического развития, а до этого он пребывал в министерстве финансов — директором департамента, а еще позднее заместителем Антона Силуанова.