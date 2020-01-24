Бывший министр экономического развития Максим Орешкин отныне занимает должность помощника Президента России. Приказ об этом подписал Президент. Как сообщают, указ вступил в силу сразу после его подписания. Орешкин с 2016 по 2020 год занимал должность министра экономического развития, а до этого он пребывал в министерстве финансов — директором департамента, а еще позднее заместителем Антона Силуанова.
Путин назначил Орешкина своим помощником
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 11:25
В правительстве бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Максим Орешкин был на должности министра экономического развития. Его переход на место Андрея Белоусова в администрации Владимира Путина предсказали РБК и Bloomberg.
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